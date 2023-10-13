"النشرة": فرار أكثر من 10 موقوفين لبنانيين وسوريين من نظارة مخفر ضهر البيدر

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة، بـ"فرار أكثر من 10 موقوفين لبنانيّين وسوريّين من نظارة مخفر ​ضهر البيدر​". وأوضح أنّ "في التّفاصيل، أنّ أحد الموقوفين أَوهم الدّركي المولج بحراستهم، أنّه يريد أن يذهب إلى الحمام، وما أن فتح له باب النّظارة، حتّى انهال عليه الموقوفون بالضّرب المبرح، ممّا أفقده الوعي، وعمدوا بعدها على الهرب، بسبب عدم وجود عناصر أمن آخرين"، مشيرًا إلى أنّ "على الاثر، تمّ ضرب طوق أمني للتّفتيش عن الفارّين".

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