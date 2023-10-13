أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، "أننا تلقينا نبأ مقتل صحفي برويترز وإصابة آخرين من قناة الجزيرة وفرانس برس بقصف جنوبي لبنان"، مؤكدا أن "حماية الصحفيين تشغلنا جميعا ونقف معهم في دفاعهم عن الحقيقة".

كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة: تلقينا نبأ "مقتل" صحفي وإصابة آخرين بقصف جنوبي لبنان ونقف مع الصحفيين بدفاعهم عن الحقيقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.