ذكر وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان، في تصريح من دمشق، "أنني أعبّر عن التعاطف مع المراسلين والصحافيين وأسرهم وأشكرهم على جهودهم في إظهار حقيقة الكيان الصهيوني".
كلام عبداللهيان جاء خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السوري فيصل المقداد في دمشق.
وكشف "أنني أجريت مباحثات مهمة للغاية مع نظيري السوري حول التطورات الأخيرة في فلسطين واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي قاتل الأطفال"، موضحًا أنّ "الكيان الصهيوني يغطي على هزيمته أمام المقاومة الفلسطينية بقصف المدنيين والأطفال والنساء ويرتكب جرائم إبادة جماعية بحقهم".
وشدد عبد اللهيان على "أننا نحذر مثيري الحروب ضد النساء والأطفال في قطاع غزة بضرورة وقف جرائم الحرب التي يرتكبونها قبل أن يتأخر الأوان".
كانت هذه تفاصيل خبر عبداللهيان التقى المقداد: أتعاطف مع الصحافيين وأشكرهم على جهودهم بإظهار حقيقة الكيان الصهيوني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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