"كتائب القسام": استهدفنا منظومة اتصالات إسرائيلية في شرق رعيم برشقة صاروخية

أعلنت "​كتائب القسام​"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، "أنّنا استهدفنا منظومة اتصالات للعدو في شرق رعيم، برشقة ​صاروخ​يّة". وأفادت بـ"استهداف مقرّ قيادة المنطقة الشّماليّة الصّهيونيّة في صفد المحتلّة بصاروخ "عياش 250"، وبقصف تجمّعات لقوّات الاحتلال في جفار عام شمال شرق ​غزة​ برشقة صاروخيّة".

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