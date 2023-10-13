نتانياهو: ما زلنا في البداية وسنواصل الحرب ونقضي على "حماس"

ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، "أنني التقيت وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن لتأمين الأسلحة المطلوبة". ولفت إلى "أننا ما زلنا في البداية وسنواصل الحرب ونقضي على حركة "حماس" وننتصر"، مشيرًا إلى "اننا لن ننسى ما حل بنا ولن نسمح للعالم بنسيان هذه الكارثة".

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