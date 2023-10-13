الخارجية السعودية أكدت رفضت دعوات التهجير القسري للفلسطينيين من غزة: لرفع الحصار عنهم

أكّدت ​وزارة الخارجية السعودية​ "رفضها القاطع لدعوات التّهجير القسري للشعب الفلسطيني من ​غزة​، وإدانتها لاستمرار استهداف المدنيّين العزّل هناك".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "السعودية تجدّد مطالبتها للمجتمع الدولي بسرعة التّحرّك، لوقف أشكال التّصعيد العسكري كافّة ضدّ المدنيّين، ومنع حدوث كارثة إنسانيّة، وتوفير الاحتياجات الإغاثيّة والدّوائيّة اللّازمة لسكان غزة، لاسيّما وأنّ حرمانهم من هذه المتطلّبات الأساسيّة للعيش الكريم يُعدّ خرقًا للقانون الدولي الإنساني؛ وسيفاقم من عمق الأزمة والمعاناة التي تشهدها تلك المنطقة.

ولفتت الوزارة إلى أنّ "السّعوديّة تطالب برفع الحصار عن الأشقّاء في غزة، وإجلاء المصابين المدنيّين، والالتزام بالقوانين والأعراف الدّوليّة والقانون الدّولي الإنساني، والدّفع بعمليّة السّلام وفقًا لقرارات مجلس الأمن و​الأمم المتحدة​، ومبادرة السّلام العربيّة، الرّامية إلى إيجاد حلّ عادل وشامل؛ وإقامة دولة فلسطينيّة مستقلّة على حدود 1967 عاصمتها ​القدس​ الشّرقيّة".