بعد أوامر إخلاء غزة.. الجيش الإسرائيلي يتحدث عن «الهجوم البري»

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته البرية والمدرعة داهمت قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية، وذلك قبيل هجوم برّي متوقع على القطاع الفلسطيني المكتظ بالسكان.

ووفقا لوسائل إعلامية، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "على مدى الاربع والعشرين ساعة الماضية، نفذت قوات الجيش الإسرائيلي مداهمات محلية داخل أراضي قطاع غزة" للبحث عن (الإرهابيين) و(الأسلحة)"، مضيفا أنه خلال هذه العمليات، بُذلت جهود أيضًا "للعثور على المفقودين".

وفي السياق، صرح كبير المتحدثين باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأميرال دانيال هاجاري، بأن قوات مشاة مدعومة بالدبابات نفذت "ضربات موضعية" في قطاع غزة اليوم، الجمعة، فيما يبدو أنه أول إفصاح عن التحول من حملة جوية إلى توغلات برية.

وقال "هاجاري"، في تصريحات تليفزيونية نقلها موقع "الرؤية العمانية"، إن الضربات شُنت لمهاجمة أفراد أطقم الصواريخ الفلسطينية والسعي لجمع معلومات حول المواقع التي تحتجز حركة المقاومة "حماس" الرهائن فيها.

كما نقلت صحيفة اليوم السابع" عن المتحدث قوله إن القوات الإسرائيلية نفذت مداهمات داخل قطاع غزة لاستكمال ما وصفه بتطهير مناطق القصف من الفصائل.

وأضاف أنه تم خلال هذه العمليات البحث عن المفقودين من قبل قوات المشاة والمدرعات قامت بالبحث عن نتائج قد تساعد في تحديد مكان المفقودين.

وزعم المتحدث أن قواته المتسللة أحبطت بنية تحتية ومنصات تحتوي مضادات أرضية كانت تطلق النار على الطائرات.

وفي وقت سابق من صباح الجمعة، أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر للمدنيين الفلسطينيين بإخلاء مدينة غزة قبيل هجوم بري محتمل.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي، أنه يتعين على نحو 1,1 مليون فلسطيني في غزة أن ينتقلوا إلى جنوب القطاع خلال الـ 24 ساعة القادمة، وفقًا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه "يدعو جميع سكان مدينة غزة إلى إخلاء منازلهم والتوجه جنوبا والاستيطان في المنطقة الواقعة جنوب نهر غزة".