بسبب القصف الإسرائيلي.. والدة زوجة رئيس وزراء اسكتنلدا تطلق نداء استغاثة من غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر رئيس الوزراء الاسكتلندي حمزة يوسف، في وقت سابق الجمعة، فيديو سجلته والدة زوجته من غزة، بدت فيه وهي تبكي وتستنكر دعوة اسرائيل لسكان شمال غزة لإخلاء منازلهم.

وكتب يوسف، عبر حسابه بمنصة "إكس"،: "ها هي اليزابيث النكلة. هي والدة زوجتي على غرار غالبية سكان غزة لا علاقة لها بحماس. لقد طلب منها مغادرة غزة، لكن مثل بقية السكان، هي عالقة وليس لها أي مكان تتوجه إليه"، وفقا لما نقلته صحيفة "البيان" الإماراتية.

وقالت السيدة في الفيديو، الذي نشر في أوج الحرب بين حركة حماس واسرائيل التي اندلعت إثر هجوم واسع النطاق شنته الحركة الفلسطينية في اسرائيل في 7 اكتوبر،: "سيكون هذا هو الفيديو الأخير لي".

وأضافت الممرضة المتقاعدة، أن "مليون شخص بدون طعام أو ماء، وهم (الجيش الإسرائيلي) يقصفونهم .. أين الإنسانية؟".

وصباح الجمعة، دعا الجيش الإسرائيلي "كافة سكان مدينة غزة الى إخلاء منازلهم والتوجه جنوباً من أجل حماية أنفسهم والتواجد جنوب وادي غزة".

وأعربت الأمم المتحدة عن إدانتها لهذا الاجراء، كما رفضته حركة حماس في اليوم السابع من الحرب.

وفي تصريحات لشبكة "سكاي نيوز"، أجهش حمزة يوسف بالبكاء حين تحدث عن شعوره "بالعجز والضيق" وكذلك شعور زوجته نادية. كما اتهم أيضا الحكومة البريطانية بعدم تقديم له المساعدة.

وعبر "يوسف" عن "خيبة أمله" و"غضبه" لأن وزير الخارجية جيمس كليفرلي والذي كتب إليه لإبلاغه بوضع أقربائه لم يقم بالرد عليه أو إجراء مكالمة هاتفية معه في حين انه زار اسرائيل هذا الاسبوع.

وأضاف أنه ومنذ أن أعلن أن أهل زوجته محاصرون في قطاع غزة، لم يحصل أي اتصال مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.

وفي تصريحات أخرى لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أعلن رئيس الوزراء الاسكتلندي ان اسرائيل "ذهبت بعيدا جدا" في ردها على هجوم حماس.

وقال يوسف: "لا يمكن تبرير العقاب الجماعي"، مشيرا إلى أن الأبرياء "يدفعون ثمنا باهظاً لهذه الهجمات الفظيعة التي لا علاقة لهم بها".