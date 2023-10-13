شكرا لقرائتكم خبر عن والدة زوجة رئيس الوزراء الإسكتلندي تبكي لإغاثة غزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غزة - أ ف ب

نشر رئيس الوزراء الإسكتلندي حمزة يوسف الجمعة شريط فيديو سجلته والدة زوجته من غزة، وبدت فيه وهي تبكي، وتستنكر دعوة إسرائيل لسكان شمال غزة لإخلاء منازلهم.

وكتب يوسف على منصة «إكس»: «ها هي إليزابيث النكلة. هي والدة زوجتي على غرار غالبية سكان غزة، لا علاقة لها بحماس. طلب منها مغادرة غزة، لكن مثل بقية السكان، هي عالقة، وليس لها أي مكان تتوجه إليه».

وقالت النكلة في الشريط: «سيكون هذا هو الفيديو الأخير لي».

وأضافت هذه الممرضة المتقاعدة: «مليون شخص بدون طعام أو ماء، وهم (الجيش الإسرائيلي) يقصفونهم، أين سنضعهم؟ أين الإنسانية؟».

في مقابلة مع شبكة «سكاي نيوز»، الجمعة، أجهش حمزة يوسف بالبكاء حين تحدث عن شعوره «بالعجز والضيق» وكذلك شعور زوجته نادية. اتهم أيضاً الحكومة البريطانية بعدم تقديم المساعدة له.

وعبر عن «خيبة أمله» و«غضبه» لأن وزير الخارجية جيمس كليفرلي، الذي كتب إليه لإبلاغه بوضع أقاربه لم يقم بالرد عليه أو إجراء مكالمة هاتفية معه، في حين أنه زار إسرائيل هذا الأسبوع.

ومنذ أن أعلن أن أهل زوجته محاصرون في قطاع غزة لم يحصل أي اتصال مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك كما أضاف. وفي مقابلة أخرى مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أعلن رئيس الوزراء الإسكتلندي أن إسرائيل ذهبت بعيداً جداً في ردها على هجوم حماس.

وقال يوسف: «لا يمكن تبرير العقاب الجماعي». مضيفاً أن الأبرياء يدفعون ثمناً باهظاً لهذه الهجمات الفظيعة التي لا علاقة لهم بها.