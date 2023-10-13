شكرا لقرائتكم خبر عن قبل اجتياح غزة.. سويسرا تعلّق رحلات العودة من إسرائيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جنيف - أ ف ب

أعلنت الخطوط الجوية السويسرية، الجمعة، أنها علقت رحلات العودة من إسرائيل حتى إشعار آخر، مشيرةً إلى هجوم بري إسرائيلي مُرجّح على قطاع غزة.

وقالت سويسرا، إنها ألغت رحلتين خاصتين من تل أبيب إلى زوريخ مقررتين السبت، لإجلاء مواطنين سويسريين.

وأعلنت الأمم المتحدة الخميس أن إسرائيل، أبلغتها بأن أمام الفلسطينيين في شمال غزة 24 ساعة للتوجه نحو جنوب القطاع.

وقالت الخطوط الجوية السويسرية في بيان: «لذلك علينا أن نتوقع هجوماً برياً إسرائيلياً».

وأضافت: «مع تزايد ارتفاع خطر حدوث تصعيد جديد بين مختلف أطراف النزاع بشكل حاد، فإن سلامة الرحلات الجوية مع أطقمنا وركابنا معرضة للخطر بشكل متزايد».

وتابعت: «توصلت الخطوط الجوية السويسرية إلى نتيجة مفادها أن استمرار الرحلات الجوية ليس له ما يبرره حتى إشعار آخر».

ونُظمت الرحلات الجوية الملغاة والتي كانت متوقعة السبت، بناء على طلب وزارة الخارجية السويسرية.

وكانت الخطوط الجوية السويسرية تُسيّر رحلة يومياً بين زيوريخ وتل أبيب في الاتجاهين قبل أن تشن حركة «حماس» هجومها الأخير على إسرائيل.

وفر آلاف الفلسطينيين إلى جنوب قطاع غزة بحثاً عن ملجأ الجمعة، بعدما دعتهم إسرائيل إلى إخلاء شمال القطاع قبل الهجوم المتوقع.

وأعادت سويسرا مئات الأشخاص من إسرائيل على متن رحلات جوية خاصة. وكان مقرراً أن تهبط رابع رحلة في زيوريخ في وقت متأخر الجمعة.