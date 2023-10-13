شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب فلسطين بالأمم المتحدة يناشد غوتيريش منع ارتكاب «جريمة ضد الإنسانية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الأمم المتحدة - رويترز

ناشد المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش الجمعة، بذل المزيد من الجهد لمنع إسرائيل من ارتكاب «جريمة ضد الإنسانية»، بعدما أمهلت ما يقرب من نصف سكان قطاع غزة 24 ساعة لمغادرة منازلهم فيما تخطط لشن هجوم بري.

وقال منصور للصحفيين، قبل اجتماع لمندوبي المجموعة العربية في الأمم المتحدة «عليه بذل المزيد. ما تم فعله ليس كافياً. علينا جميعا أن نفعل المزيد لمنع هذه الجريمة ضد الإنسانية». وتابع: «لا يوجد مكان آمن في غزة. كل الأماكن في غزة خطرة. نحن بحاجة إلى وقف هذه الحرب على الفور. يجب إرسال قوافل الغذاء والدواء لمساعدة الناس هناك. يجب منع حدوث هذا التطهير العرقي».

وحثت دول عدة الجمعة إسرائيل على وقف الهجوم على شمال غزة، حيث تحدى أكثر من مليون مدني أوامر إسرائيلية بالإخلاء قبل أن تلاحق نشطاء حماس الذين قتلوا مدنيين إسرائيليين في مطلع الأسبوع.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المؤلف من 15 عضواً خلف أبواب مغلقة لبحث الصراع في وقت لاحق من الجمعة. وقالت الأمم المتحدة، إن الجيش الإسرائيلي أبلغها في وقت متأخر من الخميس، أن 1.1 مليون فلسطيني في غزة يجب أن ينتقلوا إلى جنوب القطاع خلال 24 ساعة، وهو ما يخشى الفلسطينيون أن يكون تمهيداً لهجوم بري.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: «ترى الأمم المتحدة أنه من المستحيل تنفيذ مثل هذا الأمر دون عواقب إنسانية مدمرة». وأضاف أن المنظمة الدولية دعت بقوة إلى إلغاء الأمر لتجنب تحويل «المأساة إلى وضع كارثي».

وأسفر الهجوم الذي نفذته حركة «حماس» في إسرائيل السبت، عن مقتل أكثر من 1300 شخص واحتجاز العشرات من الرهائن في غزة. وردت إسرائيل بشن أعنف الضربات الجوية في صراعها مع الفلسطينيين المستمر منذ 75 عاماً. وقالت سلطات غزة إن 1799 شخصاً قتلوا.