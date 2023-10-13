انت الان تتابع خبر نقابة الصحفيين العراقيين تستنكر جريمة استهداف الصحفيين في لبنان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت النقابة في بيان ورد لـ الخليج 365، انها "تعلن عن استنكارها الشديد للجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلية بحق الصحفيين العاملين في وكالة رويترز وقناة الجزيرة في جنوب لبنان والتي راح ضحيتها مصور وكالة رويترز مكتب بيروت عصام عبد الله واصابة كل من المصور ثائر السوداني وماهر نزيه الحديثي في مكتب الوكالة ببغداد فضلا عن اصابة اخرين في مكتب قناة الجزيرة ".ودعت النقابة، "المجتمع الدولي والمنظمات الدولية الى تحمل مسؤولياتها جراء الجرائم الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلية وتحديها الصارخ لكل الاعراف والمواثيق الدولية باستهدافها للصحفيين والاعلاميين بهدف التغطية عن الجرائم والممارسات اللاإنسانية التي يتعرض لها الابرياء في فلسطين المحتلة".

ودعت أيضا، بحسب البيان، "العراقيين كافة وسائل الاعلام حول العالم لفضح تلك الممارسات والجرائم العدوانية للقوات الاسرائيلية والعمل لإيقاف هذا السلوك الوحشي والبغيض".

