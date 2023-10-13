انت الان تتابع خبر أول تعليق لكاساس بعد الخسارة بركلات الترجيح امام قطر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال كاساس بعد نهايةِ لقاء منتخبنا الوطنيّ العراقيّ ونظيره القطري والذي حُسمَ لمصلحةِ الأخير بعد اللجوءِ إلى ركلاتِ الترجيح بنتيجة (6 - 5) بعد انتهاءِ الوقت الأصلي بالتعادل بدون أهدافٍ، قائلا: لقد قدّمنا أداءً جيداً طول دقائق المباراةِ التسعين، وكنا الطرفَ الأفضل والأكثرَ حيازةً، وكنا نستحقُ الفوزَ في المباراةِ، ولو واصلنا اللعبَ بهذه الطريقةِ في مبارياتنا القادمة في الاستحقاقات المُقبلة فسنخرج بنتائج أفضل من اليوم، وسيكون من الصعبِ أن نخرجَ خاسرين".وامتدح كاساس أداءَ لاعبي المنتخب الوطني، موضحاً: إن جميعهم سواء من دخلَ أساسياً أو بديلاً كان ملتزماً بواجباته، وطبّقوا ما طلبناه منهم لدرجة إننا جمّدنا من خطورةِ المنافس على طول المباراةِ، وحصلنا على أكثر من فرصةٍ كانت كفيلةً بحسم المباراة من دون أن نذهبَ إلى ركلاتِ الترجيح".

وأضاف: "مباراةُ اليوم كانت مهمةً، وشعرنا بتحسنِ الأداء مقارنةً بالبُطولةِ الماضية التي شاركنا فيها في كأس ملك تايلاند، وباركتُ لكل اللاعبين عقبَ انتهاء الوقت الأصلي بأنهم كانوا رائعين وممتازين، ونتأمل مواصلةَ ذلك في تصفياتِ كأس العالم 2026".

