انت الان تتابع خبر إيران: أسعار النفط ستصل الى 100 دولار للبرميل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وكالة "شانا" التابعة لوزارة النفط الإيرانية عن الوزير قوله: "من المتوقع أن تصل أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل في الأسواق العالمية"، في إشارة إلى التطورات الراهنة في الشرق الأوسط".

وقفزت أسعار النفط بأكثر من 4 دولارات الجمعة، ليتجاوز خام برنت مستويات الـ 90 دولارا للبرميل، بعد أن شددت الولايات المتحدة برنامج العقوبات على صادرات الخام الروسية، مما أثار مخاوف بشأن الإمدادات في سوق تشهد شحا بالفعل، ومن المتوقع أن تنخفض المخزونات العالمية خلال الربع الرابع من العام.



وأثارت التوترات بالشرق الأوسط مخاوف بشأن أسعار الوقود، إذ قالت وزيرة المالية الهندية، نيرمالا سيتارامان الجمعة إن العديد من الاقتصادات الناشئة تشعر بالقلق إزاء تأثير الأزمة الراهنة في الشرق الأوسط على أسعار الوقود.

هذه المخاوف عبر عنها أيضا، محافظ البنك المركزي الفرنسي، وعضو المركزي الأوروبي، فرانسوا فيلروي دو جالو، والذي قال الثلاثاء، إن البنك المركزي الأوروبي يشعر بالقلق بشكل خاص من تطورات أسعار النفط، جراء الوضع في إسرائيل.

