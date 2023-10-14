شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للتدريب" تستقبل غدا رؤساء وممثلى اتحادات الطلبة لبحث الأولويات التدريبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل الأكاديمية الوطنية للتدريب، غداً السبت، لفيف من شباب مصر من طلبة وخريجي الكليات المختلفة، إضافة إلى رؤساء وممثلي اتحادات الطلبة في الجامعات المصرية للنقاش والتوافق حول أولويات واحتياجات الشباب التدريبية الفترة القادمة كأهم مورد بشري ومحرك لمستقبل الدولة المصرية.

يأتي ذلك في إطار حرص الأكاديمية الوطنية للتدريب على النهوض بكافة قطاعات الدولة طبقًا لرؤية وتوجه الدولة المصرية.

يذكر أن الأكاديمية الوطنية للتدريب أعلنت من قبل عن تضامنها مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق، وانطلاقًا من مسؤوليتها المجتمعية تطلق مبادرة للتبرع بالدم بداية من الأحد 15 أكتوبر 2023 لكافة العاملين بالأكاديمية وخريجيها.