"القوات اللبنانية" استنكرت الاستهداف الإسرائيلي لصحافيين في علما الشعب: جريمة موصوفة

أعربت الدّائرة الإعلاميّة في حزب "القوات اللبنانية"، عن استنكارها أشدّ الاستنكار "الاستهداف الإسرائيلي لمجموعة من الصّحافيّين في ​علما الشعب​ في ​الجنوب​"، مبديةً أسفها أشدّ الأسف أن "تبقى الشّهادة قدر الجسم الصّحافي في سبيل الحقيقة".

وتقدّمت في بيان، بـ"التّعازي من ذوي مصوّر وكالة "رويترز" الشّهيد عصام عبدالله، ومن الوكالة بأحرّ التّعازي"، متمنّيةً "الشّفاء العاجل للجرحى". وشدّدت على "ضرورة إبعاد الجسم الصّحافي عن أيّ استهداف، إفساحًا في المجال أمامهم للقيام بواجبهم المهني"، معتبرةً أنّ استهدافهم "جريمة موصوفة، كما أنّ أي عرقلة لعملهم ترتقي إلى مصاف الجرم الّذي لا يمكن السّكوت عنه".