أعربت الدّائرة الإعلاميّة في حزب "القوات اللبنانية"، عن استنكارها أشدّ الاستنكار "الاستهداف الإسرائيلي لمجموعة من الصّحافيّين في علما الشعب في الجنوب"، مبديةً أسفها أشدّ الأسف أن "تبقى الشّهادة قدر الجسم الصّحافي في سبيل الحقيقة".
وتقدّمت في بيان، بـ"التّعازي من ذوي مصوّر وكالة "رويترز" الشّهيد عصام عبدالله، ومن الوكالة بأحرّ التّعازي"، متمنّيةً "الشّفاء العاجل للجرحى". وشدّدت على "ضرورة إبعاد الجسم الصّحافي عن أيّ استهداف، إفساحًا في المجال أمامهم للقيام بواجبهم المهني"، معتبرةً أنّ استهدافهم "جريمة موصوفة، كما أنّ أي عرقلة لعملهم ترتقي إلى مصاف الجرم الّذي لا يمكن السّكوت عنه".
كانت هذه تفاصيل خبر "القوات اللبنانية" استنكرت الاستهداف الإسرائيلي لصحافيين في علما الشعب: جريمة موصوفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.