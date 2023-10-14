الخازن دان الاستهداف الإسرائيلي لعدد من الإعلاميين على الحدود اللبنانية: جريمة موصوفة

أعرب الوزير السّابق وديع الخازن، عن إدانته بشدّة "الجريمة البشعة التي أقدم عليها العدو الصهيوني، باستهداف عدد من الإعلاميين على الحدود اللبنانية، أثناء قيامهم بتغطية الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، ما أدّى إلى استشهاد مراسل وكالة "رويترز" الصحافي عصام العبد الله وإصابة البعض منهم".
وأكّد في بيان، أنّ "ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي جريمة موصوفة بحق المؤسسات الإعلامية، بهدف منع نقل الجرائم وصور العدوان الوحشي على المدنيين والأبرياء"، متقدّمًا "بأحرّ التّعازي والمواساة للإعلام الدّولي والعربي واللّبناني ولذوي الشّهيد، باستشهاد العبدالله، والشّفاء العاجل للإعلاميّة في قناة "الجزيرة" كارمن جوخدار وزميلها المصوّر إيلي براخيا".
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