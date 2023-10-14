الخازن دان الاستهداف الإسرائيلي لعدد من الإعلاميين على الحدود اللبنانية: جريمة موصوفة

أعرب الوزير السّابق ​وديع الخازن​، عن إدانته بشدّة "الجريمة البشعة التي أقدم عليها العدو ‏الصهيوني، باستهداف عدد من ​الإعلام​يين على الحدود ال​لبنان​ية، أثناء قيامهم بتغطية ‏الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، ما أدّى إلى استشهاد مراسل وكالة "رويترز" الصحافي عصام ‏العبد الله وإصابة البعض منهم".

وأكّد في بيان، أنّ "ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي جريمة موصوفة بحق ‏المؤسسات الإعلامية، بهدف منع نقل الجرائم وصور العدوان الوحشي على المدنيين ‏والأبرياء"، متقدّمًا "بأحرّ التّعازي والمواساة للإعلام الدّولي والعربي واللّبناني ولذوي الشّهيد، باستشهاد العبدالله، والشّفاء العاجل للإعلاميّة في قناة "الجزيرة" كارمن جوخدار وزميلها المصوّر إيلي براخيا".