شبكة "الجزيرة" حمّلت إسرائيل مسؤولية الاعتداء على الصحافيين في علما الشعب

أصدرت شبكة "الجزيرة" الإعلامية القطرية، بيانًا أشارت فيه إلى أن "إسرائيل استهدفت مرة اخرى الصحافة باعتداء لإسكات الإعلام".

ولفتت إلى أنّ "القوات الاسرائيلية أطلقت صاروخًا موجهًا على طاقم قناة الجزيرة في جنوب لبنان مما اسفر عن إصابة اثنين من صحفييها بجراح واستشهاد صحفي من وكالة رويترز. ووقع الاعتداء مساء الجمعة في منطقة علما الشعب واستشهد بسببه عصام عبد الله مصور وكالة رويترز واصيبت مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار وإيلي برخيا المصور بالجزيرة بجروح متفاوتة".

وأضافت الشبكة: "لقد استُهدفت إسرائيل فريق الجزيرة ولم تكترث بالتزامها بكل معايير السلامة المعتمدة التي تميز الفرق الصحفية بوضوح، وتعرضت سيارة البث للقصف واحترقت بالكامل رغم وجود فريقنا جنبا الى جنب مع بقية طواقم الإعلام الدولي في مكان متفق عليه".

وحمّلت "إسرائيل المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن هذا الاعتداء الغاشم وتطالب المجتمع الدولي بالتحرك لضمان سلامة الصحفيين"، مطالة بـ"محاسبة كل من يقف وراء هذا العمل الإجرامي الذي لن ينجح في إرهاب طواقمنا التي ستواصل العمل دائما لنقل الحقيقة بالرغم من الاعتداءات والتهديدات التي تستهدف إسكاتها".