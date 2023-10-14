.نقابة الصحافة: مجددا الصحافة اللبنانية والعاملون فيها شهداء على طريق الحق وشهودا بمواجهة العدوانية الاسرائيلية

أعربت نقابة الصحافة اللبنانية، عن شجبها "الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم، باستهدافها مع سبق الاصرار والترصد، الاعلاميين من مراسلين ومصورين، اثناء قيامهم بواجبهم المهني الاعلامي في تغطية الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان في خراج بلدة علما الشعب الحدودية مع فلسطين المحتلة".
ولفتت في بيان، إلى أن "المجزرة الجبانة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق الاعلاميين اللبنانيين الذين كانوا وخلال تأدية مهامهم يطبقون المعايير المهنية، لجهة ارتدائهم الزي الذي يدلل على انهم صحفيون بكل ما للكلمة والصوت والصورة من معنى، وهذا ان دل على شيء انما يدل على ان العدو الاسرائيلي يريد ان يمارس اجرامه وعدوانيته من شهود على الحق والحقيقة".
وتقدّمت النقابة "من اسرة الشهيد عصام العبدالله ومن وكالة "رويترز" ومن نقابة مصوري الصحافة اللبنانية ومن الجسم اللبناني والعربي والدولي بأحر التعازي، متمنية الشفاء العاجل للزميلة الاعلامية في قناة "الجزيرة" كارمن جوخدار وللزميل المصور في القناة ايلي برخيا الشفاء العاجل"، ووضعت "هذه المجزرة التي تضاف الى المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال والالة العسكرية الاسرائيلية بدم بارد في لبنان وصولا الى قطاع غزة، برسم المجتمع الدولي والاتحاد للصحافة والاعلام والإتصال".
وشدّدت على أنّ "مجددا الصحافة اللبنانية والعاملون فيها مصورين ومحررين ومراسلين شهداء على طريق الحق والحرية وشهودا في مواجهة العدوانية والحقد الاسرائيلي الاسود والأعمى".
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