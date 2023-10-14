فضل الله: إقدام جيش الاحتلال الإسرائيلي على استهداف الإعلاميين في الجنوب جريمة موصوفة

ذكر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله، أنّ "إقدام جيش الاحتلال الإسرائيلي على استهداف الإعلاميين في الجنوب أثناء قيامهم بواجبهم المهني، هو جريمة موصوفة تضاف إلى ما يرتكبه من جرائم ضد الإنسانية في غزة، بما فيها جرائمه ضد الإعلاميين".

وشدد على أنّ "هذه الجريمة التي أدت الى استشهاد المصور عصام العبد الله وإصابة زملاء له، تكشف الطبيعة العدوانية للكيان الصهيوني، وعدم تورعه عن ارتكاب الجرائم بدم بارد".

وإذ دان فضل الله "هذه الجريمة التي ارتكبها الاحتلال"، تقدم من عائلة الشهيد عصام العبد الله وزملائه في مكتب وكالة "رويترز" في بيروت، والجسم الإعلامي عموماً بأحر المواساة والتعازي، سائلًا الله أن "يتغمده بواسع رحمته وندعو الله أن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل".

وجدد التأكيد أنّ "مثل هذه الجرائم، لن تثني الإعلام عن القيام بواجبه في كشف جرائم الاحتلال، وفي الوقت نفسه لن تتمكن من ترهيب اللبنانيين خصوصا في الجنوب المتمسكين بأرضهم، وبحقهم في حمايتها الدفاع عن بلدهم".