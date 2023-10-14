متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي: نجمع المزيد من المعلومات بشأن "مقتل" وإصابة صحفيين في لبنان

ادعى متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي لقناة "الجزيرة" القطرية، "أننا نقف مع الصحفيين في جميع أنحاء العالم الذين يقومون بعمل بالغ الأهمية"، مشيرًا إلى "أننا نجمع المزيد من المعلومات بشأن مقتل وإصابة صحفيين في لبنان".

وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني لبناني لقناة "الجزيرة"، بأنّ طائرة "أباتشي" إسرائيلية هي التي استهدفت الصحفيين بصاروخ موجّه في علما الشعب جنوبي لبنان.

وكان قد استُشهد مصوّر وكالة "رويترز" الصحافيّ عصام عبدالله بالعدوان الاسرائيلي على سيارة للصحفيين في ⁧‫علما الشعب‬⁩، الذي أصيب خلاله أيضًا صحافيون آخرون.

وأكّدت قناة "الجزيرة" القطرية، استهداف سيارة طاقمها وإصابة الصحفيين كارمن جوخدار وإيلي براخيا.