"المستقبل" دان الاستهداف الإسرائيلي ضد الإعلاميين في الجنوب: جريمة جديدة تضاف لسجل العدو الحافل بالإجرام

دانت هيئة شؤون الإعلام في "تيار المستقبل" في بيان، "بشدة الجريمة الوحشية التي ارتكبها العدو الإسرائيلي باستهداف طاقم من الإعلاميين أثناء قيامهم بتغطية التطورات على الحدود الجنوبية، مما أدى إلى استشهاد الزميل عصام العبد الله الذي يعمل مع وكالة رويترز، وإصابة الزميلين في قناة "الجزيرة" كارمن جوخدار وايلي برخيا".

ولفتت إلى أنّ "هذه الجريمة التي استهدفت اليوم زملاء يعملون في وكالات دولية وقنوات عربية، تشكل امتدادا للعدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة وأهلها الأبطال الذين يقاومون الظلم والاجرام دفاعا عن أحقية قضيتهم، وحقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم وعاصمتها القدس الشريف، وهي جريمة جديدة تضاف إلى سجل العدو الإسرائيلي الحافل بالاجرام ضد الشعبين اللبناني والفلسطيني، ومنها جرائمه بحق الإعلاميين، وهم يقومون بواجبهم المهني والإنساني، ويشهدون على وحشيته وارهابه، والتي لم يكن آخرها، قبل جريمة اليوم، قتل الزميلة الشهيدة شيرين أبو عاقلة على الأراضي المحتلة".

وأضافت: "رحم الله الشهيد عصام العبد الله، وكل التعازي لأسرته ولزملائه الإعلاميين، سائلين الله - عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يخفف من معاناة باقي الزملاء المصابين ويعجل في شفائهم، وأن يحمي اللبنانيين والفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وكل الزملاء الإعلاميين، من شرور هذا العدو وإجرامه الذي لا يعرف حدودا".