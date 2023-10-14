"الطاشناق" استنكر استهداف الصحافيين جنوبًا: مهما حاولت إسرائيل إسكات الصحافة ستبقى شاهدة على جرائمها

أشار المكتب الإعلامي لحزب "الطاشناق"، إلى أنّه "عد الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في الأيّام القليلة الماضية، استهدفت القوات الإسرائيلية صحافيين كانوا يقومون بواجبهم بقذيفة موجهة في جنوب لبنان، محاولة بذلك اسكات الإعلام الذي ينقل الخبر والحدث كما هو، مما أدّى إلى استشهاد المصوّر عصام عبدالله ووقوع جرحى من الصحافيين والمصوّرين".

وإذ دان هذا الإستهداف السافر، تقدّم المكتب بأحرّ التعازي لعائلة الزميل المصوّر، وتمنّى الشفاء العاجل للجرحى المراسلين والمصوّرين، لافتًا إلى أنّ "الإعلام والصحافة رسالة تهدف إلى نقل الأحداث كما هي، فمهما حاولت اسرائيل إسكاتها ستبقى تلك الوقائع شاهدة على جرائمها بحق الشعوب وبحق الإنسانية".