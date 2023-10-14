رابطة خريجي الإعلام: على المجتمع الدولي إدانة الممارسات الإجرامية بحق الشهود على الحقيقة

أعربت رابطة خريجي الإعلام عن إدانتها "استهداف العدو الإسرائيلي الإعلاميّين والمصوّرين الّذين يقومون بواجبهم المهني في جنوب لبنان، بنقلهم الحقيقة بالصّوت والصّورة إلى كلّ العالم، فكان نصيبهم القتل المتعمّد من قِبل أعداء الإنسانيّة جمعاء".
وأكّدت في بيان، أنّ "الهستيريا الّتي وصل إليها العدو الإسرائيلي، جعلت منه وحشًا يقتل وينكل بالأبرياء من دون أيّ رادع أخلاقي أو إنساني أو دولي". وتقدّمت من "أهل الشّهيد المصوّر الصّحافي عصام عبدالله ومن الجسم الاعلامي اللّبناني، بأسمى آيات العزاء، والتّمنّي بالشّفاء العاجل للجرحى".
ودعت الرّابطة، المجتمع الدولي إلى "إدانة هذه الممارسات التّعسفيّة والإجراميّة بحقّ حرّاس الكلمة الحرّة والشهود على الحقيقة".
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