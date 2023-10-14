"رويترز": روسيا وزّعت مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة

أفادت وكالة "مصدر"، بأنّ روسيا وزّعت مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن الدولي، يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة. ولفتت إلى أنّ "مشروع القرار الروسي يدين كل أعمال العنف ضد المدنيين و"الأعمال الإرهابية" ويدعو لإطلاق سراح كل الرهائن"، داعيًا إلى "إيصال المساعدات الإنسانية والإجلاء الآمن للمدنيين الذين يحتاجون ذلك"، مشيرة إلى أنّ "مشروع القرار الروسي بمجلس الأمن يعرب عن القلق البالغ إزاء تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة".

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