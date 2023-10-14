الصحة الفلسطينية أعلنت ارتفاع عدد قتلى القصف الإسرائيلي على غزة إلى 1900 بينهم 614 طفلًا و370 سيدة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، عن ارتفاع عدد القتلى في القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 1900 بينهم 614 طفلًا و370 سيدة والجرحى إلى 7696. ولفتت إلى أنّ "جرائم الاحتلال بحق شعبنا أبادت 50 عائلة داخل منازلها وخلال نزوحها القسري".

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