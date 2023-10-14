دعوا الناس للخروج ثم قصفوهم.. الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة بحق النازحين الفلسطينيين

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في حق الشعب الفلسطيني النازحين من قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلامية أن طائرات الاحتلال ألقت ورقاً يطلب من الناس الخروج من منزلها والتوجه إلى جنوب وادي غزة.

وأفادت الوسائل الإعلامية أن طائرات الاحتلال ألقت نحو 4 قنابل على النازحين ما أدى الى مجزرة تسببت في استشهاد نحو 70 مواطنا، أغلبهم من النساء والأطفال، وإصابة ما يقرب من 200 أخرين.

ونقلت الوسائل الإعلامية عن مصادر محلية قولها إن قوات الاحتلال استهدفت 3 قوافل لمواطنين في مواقع مختلفة على شارعي صلاح الدين والرشيد، ممن حاولوا الوصول إلى جنوب وادي غزة، بحسب ما نقلت صحيفة "اليوم السابع".

في وقت سابق من صباح الجمعة، أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر للمدنيين الفلسطينيين بإخلاء مدينة غزة قبيل هجوم بري محتمل.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي، أنه يتعين على نحو 1,1 مليون فلسطيني في غزة أن ينتقلوا إلى جنوب القطاع خلال الـ 24 ساعة القادمة، وفقًا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه "يدعو جميع سكان مدينة غزة إلى إخلاء منازلهم والتوجه جنوبا والاستيطان في المنطقة الواقعة جنوب نهر غزة".