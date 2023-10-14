«أنا أسفة».. صحفية أمريكية تفضح الرواية الإسرائيلية عن قطع المقاومة الفلسطينية رؤوس أطفال

الشارقة - اميمة ياسر -

أعربت الصحفية في شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، سارة سيندر، عن اعتذارها بعد نشرها معلومات كاذبة، حرضت فيها على مقاتلي المقاومة الفلسطينية، بعدما زعمت فيها "العثور على رضع وأطفال صغار إسرائيليين تم قطع رؤوسهم"، وهو الخبر الذي انتشر كالنار في الهشيم على مواقع أجنبية.

وقالت سارة في تدوينة عبر حسابها بموقع "إكس"، إن "مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي هو من ذكر رواية قطع الرؤوس المنسوبة لحركة حماس أثناء بثنا المباشر، واليوم تقول الحكومة الإسرائيلية إنها لا تستطيع التأكد من أن الرضّع تم قطع رؤوسهم".

وأضافت الصحفية الأمريكية: "كنت بحاجة إلى أن أكون أكثر حذرا في استخدام كلماتي وأنا آسفة".

وفي وقت سابق، نشرت المقاومة الفلسطينية، مقطع فيديو، الجمعة، يوثق الطريقة الإنسانية التي يتعاملون بها مع أطفال الاحتلال؛ فيما انتشر قبل يومين، مقطع آخر يوثق إطلاق حماس، سراح امرأة رفقة طفلها، في إشارة إلى أنهم لا يضرون الأشخاص المدنيين.

وفي السياق ذاته، كشفت وسائل إعلام أمريكية حقيقة الأكذوبة التي أطلقها جندي من قوات الاحتياط الإسرائيلية، حينما ادعى أن عناصر من المقاومة الفلسطينية قاموا "بقطع رؤوس أطفال خلال اقتحامهم إحدى المستوطنات داخل إسرائيل"، في إطار العملية العسكرية التي بدأت يوم السبت الماضي.

ووفقا لقناة "الجزيرة"، فقد ذكر موقع "ذا جراي زون" أن هذه الأكذوبة انطلت على الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بينما عمدت وسائل الإعلام العالمية إلى تضخيم الرواية.

وأشار الموقع إلى أن بايدن كرر ادعاء الجندي "التحريضي" في خطاب ألقاه في حديقة الورود بالبيت الأبيض يوم الثلاثاء الماضي، في حين تناولت الشبكات الإعلامية الرواية من دون أن تكلف نفسها أدنى قدر من "التمحيص".

وأضاف الموقع أن موجة من الغضب الدولي اندلعت عندما أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن مسلحين فلسطينيين من قطاع غزة المحاصر قتلوا 40 طفلا رضيعا، وجزوا رؤوس عديد منهم، في أثناء توغلهم في كفر عزة، وهي مستوطنة يهودية على حدود غزة.