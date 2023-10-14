شكرا لقرائتكم خبر عن غوتيريش: الوضع في غزة خطر للغاية والحروب لها قواعد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الأمم المتحدة - رويترز

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، من أن الوضع في غزة وصل إلى مستوى خطير غير مسبوق، مضيفاً أنه على اتصال مستمر مع زعماء المنطقة للتركيز على سبل تخفيف المعاناة.

وقال للصحفيين: «يجب دخول المساعدات الإنسانية بشكل فوري إلى جميع أنحاء غزة حتى نتمكن من إيصال الوقود والغذاء والماء إلى كل من يحتاج إليها. حتى الحروب لها قواعد».

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة: «أجري اتصالات مستمرة مع القادة في جميع أنحاء المنطقة، مع التركيز على سبل الحد من المعاناة ومنع المزيد من التصعيد الخطير في الضفة الغربية أو في أي مكان آخر في المنطقة، وخاصة في جنوب لبنان».

ووصف غوتيريش تبادل إطلاق النار الأخير الذي وقع عبر الخط الأزرق في الحدود الإسرائيلية اللبنانية ب«المثير للقلق للغاية»، مطالباً بالتوقف الفوري.