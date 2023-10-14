شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: سأبذل ما بوسعي لتحرير الرهائن الأمريكيين لدى «حماس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ ف ب

وعد الرئيس الأمريكي جو بايدن ببذل «كل ما بوسعه» لتحرير الأمريكيين المحتجزين رهائن لدى حركة «حماس»، في مقابلة بثت محطة «سي بي إس» مقتطفات منها الجمعة.

وقال بايدن، بحسب مقتطفات من المقابلة مع القناة الأمريكية: «سنبذل كل ما بوسعنا لإعادتهم إلى البلاد، إذا تمكنا من العثور عليهم».

وأضاف الرئيس الديمقراطي البالغ 80 عاماً، أن العائلات «يجب أن تعلم أن رئيس الولايات المتحدة يشعر بقلق عميق إزاء ما حدث لهم». وتابع بايدن أن ما قامت به حماس «ليس سلوكاً إنسانياً. إنها همجية تامة».

وكان الرئيس الأمريكي أعلن الثلاثاء أن رعايا أمريكيين هم ضمن الأشخاص «المحتجزين لدى حماس»، لكن واشنطن لم تعطِ حتى الآن عدداً محدداً.

وقال البيت الأبيض، إن بايدن شارك أيضاً، الجمعة، في حوار عن بعد مع عائلات 14 مواطناً أمريكياً لا تزال أخبارهم منقطعة، بعد أسبوع تقريباً من هجوم «حماس» على إسرائيل. ووفق أحدث حصيلة، قُتل في الهجوم 27 شخصاً يحملون الجنسية الأمريكية، واحتجزت حماس آخرين رهائن.

في السياق نفسه، صرّح متحدث باسم البيت الأبيض، الجمعة، بأنّ الاستخبارات الأمريكية لم ترصد أيّ تهديد «محدّد» ضدّ الولايات المتحدة في أعقاب الهجوم الذي شنّته «حماس» على إسرائيل قبل ستة أيام.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي: «مع ذلك، نواصل البقاء يقظين لجميع التهديدات المحتملة»، خصوصاً للمجتمعات اليهودية والمسلمة في أنحاء الولايات المتحدة.

وقتل أكثر من 1300 شخص في إسرائيل منذ بدء هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، فيما تسبّبت الهجمات الإسرائيلية في مقتل 1799 فلسطينياً بينهم 583 طفلاً.