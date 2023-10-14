شكرا لقرائتكم خبر عن الجمهوريون يصوتون مجدداً لانتخاب رئيس لمجلس النواب الأمريكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ ف ب

أعلن اثنان من النواب الجمهوريين، الجمعة، ترشحهما للفوز برئاسة مجلس النواب الأمريكي في اليوم العاشر من أزمة مخارجها غير واضحة، بعد انسحاب ستيف سكاليز الذي رشحه أغلبية زملائه.

وأعلن سكاليز، زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب والمنتخب عن ولاية لويزيانا (جنوب شرق) الخميس سحب ترشيحه، بعد يومين من فوزه بفارق ضئيل في تصويت داخلي للحزب في مواجهة جيم جوردان، رئيس لجنة الشؤون القضائية.

وعُلقت معظم سلطات مجلس النواب، بسبب الإقالة المفاجئة لرئيسه كيفن مكارثي في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول الماضي على خلفية انقسامات بين المعتدلين وأنصار ترامب في الحزب الجمهوري، قبل عام من الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2024.

ويجتمع نواب الحزب الجمهوري بعد ساعات مجدداً للاختيار بين جيم جوردان الذي يترشح من جديد، وأوستن سكوت.

وبخلاف جوردان، المنتخب عن ولاية أوهايو (وسط) والذي حصل على دعم الرئيس السابق، فإن سكوت، النائب عن ولاية جورجيا (جنوب شرق)، غير معروف من عامة الشعب، لكن ينتمي كلاهما إلى الجناح المحافظ في الحزب.

وخلال التصويت للمصادقة على انتخاب الرئيس الديمقراطي جو بايدن في عام 2020، بعد منافسة قوية مع دونالد ترامب صوت جيم جوردان ضد المصادقة على النتائج، بينما صوت أوستن سكوت لصالح المصادقة عليها.

وحتى في حال الاتفاق على مرشح جمهوري، لا يتوقع أن يصوّت مجلس النواب بأكمله الجمعة، حيث غادر العديد من أعضاء الكونغرس، من كلا الحزبين، واشنطن.