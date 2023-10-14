شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا - تغيير موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتى والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء اليوم الجمعة، تغيير موعد انطلاق المواجهة النارية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي ونظيره الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي فى الجولة الثالثة عشر من مسابقة البريميرليج.

ليفربول يعلن تغيير موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

وأعلن الموقع الرسمى لنادى ليفربول الإنجليزي، أنه تم تغيير موعد مباراة الريدز ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الشهر المقبل بالدوري الإنجليزي الممتاز، لتبدأ في تمام الساعة 12:30 ظهرًا بتوقيت جرينتش، 15:30 بتوقيت القاهرة يوم السبت 25 من شهر نوفمبر المقبل.

ويملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول 17 نقطة فى رصيده بجدول الدوري الإنجليزي ليتواجد في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما جمع فريق مانشستر سيتى 18 نقطة ليحتل المركز الثالث.

صلاح يواصل التألق مع ليفربول الإنجليزي

ورفع النجم المصرى محمد صلاح رصيده إلى 10 مساهمات تهديفية خلال مشاركته فى 10 مباريات بقميص الريدز فى مسابقتي الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الأوروبي هذا الموسم.

وسجل محمد صلاح 6 أهداف مع ليفربول حتى الآن، منهم 5 أهداف فى البريميرليج وهدف وحيد فى اليوروباليج، بالإضافة إلى 4 تمريرات حاسمة فى الدوري الإنجليزى.