اطباء بلا حدود تدين جرائم الاحتلال الاسرائيلي وتستنكر التصريحات التي تدعو لتهجيز غزة 

المنامة - ياسر ابراهيم - أدانت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الجمعة، جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة، مستنكرة التصريحات الإسرائيلية التي تدعو لتهجير سكان القطاع إلى سيناء المصرية.

وقال المنظمة في بيان لها، "إن إبلاغ إسرائيل لسكان شمال غزة بمغادرة أراضيهم ومنازلهم ومستشفياتهم خلال 24 ساعة هو أمر مثير للغضب – فهو يمثّل هجومًا على الرعاية الطبية وعلى الإنسانية".

وأضافت المنظمة، "نحن نتحدث عن أكثر من مليون إنسان في هذه الحالة. لقد شهدنا باستمرار استخدام لغة مهينة وغير إنسانية، وهذا العنف الحاصل هو نتيجة ذلك".

واعتبرت أطباء بلا حدود، ما يحدث لسكان قطاع غزة اليوم بأنه "غير مسبوق تمامًا دون التحدث عن الأثر الطبي الإنساني".

وأكدت أنه "يتم تدمير غزة وأحياءها بالكامل على الأرض وقتل الآلاف"، وشددت على ضرورة "أن يتوقف ذلك فورًا". معربة عن إدانتها "للإبلاغ الإسرائيلي بأشد العبارات الممكنة".

وكان باحث إسرائيلي استضافته قناة الجزيرة، قد دعا في وقت سابق أمس الخميس، إلى تهجير سكان قطاع غزة إلى سيناء المصرية، محذرا من مخطط لحكومة بنيامين نتنياهو لتكرار نكبة 1948.