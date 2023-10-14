قواتنا على قلب رجل واحد.. أديب عن مصافحة السيسي للفريق محمود حجازي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أشاد الإعلامي عمرو أديب، على حفل تخريج دفعة عسكرية جديدة من الكلية الحربية، قائلًا: "الجيش المصري نسيج من الشعب وليس منفصلا عنه، وأداء القوات المسلحة خلال التخرج جاء لافتا ومطمئنا ويؤكد جاهزية الجيش".

وقال أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الجمعة، إن الفترة الراهنة صعبة وتتطلب توازنا بين القوة والحكمة، مؤكدًا أن جاهزية الجيوش مسألة حيوية وأمر أساسي.. بدون جاهزية الجيش لا تكون له أي قيمة.

وعقب مقدم الحكاية على حضور الفريق محمود حجازي حفل تخريج دفعة الكلية الحربية ومصافحة الرئيس له، قائلًا: ما شاهدناه يثبت أن القوات المسلحة على قلب رجل واحد، وينسف كل محاولات الوقيعة التي تستهدف القوات المسلحة من قبل الكارهين".