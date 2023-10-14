بدأت اليوم.. 7 فعاليات ثقافية على هامش معرض شرم الشيخ الأول للكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

وجه اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بإعداد برنامج عروض ثقافية وفنية وترفيهية لرواد وزوار معرض الكتاب الأول المقام بمدينة شرم الشيخ من المواطنين وطلاب الجامعات والمدارس، والذي افتتحه المحافظ و الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة العامة للكتاب أمس، بهدف الارتقاء بالوعي الثقافي، وإلقاء الضوء على أهمية الكتاب والقراءة لدى الجميع.

وعقد اللواء أحمد الإسكندراني، سكرتير عام المحافظة، والدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة العامة للكتاب، للإعداد لهذه الفعاليات بحضور مديري مديريات التعليم، والثقافة، ومديري المدارس.

وجرى وضع برنامج يومي على مدار أسبوع للعروض، يتضمن 7 فقرات استعراضية للفرق التابعة لفرع ثقافة جنوب سيناء، إضافة إلى تنظيم عددًا من الرحلات المدرسية لطلاب مدارس شرم الشيخ، والمدن المجاورة لزيارة المعرض وذلك تحت إشراف المحافظة.

وتقام العروض بداية من اليوم الجمعة وحتى الخميس المقبل، وتبدأ هذه العروض في الساعة الثامنة مساءً أمام السوق التجاري القديم.