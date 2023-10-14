تطهير عرقي.. عمرو أديب: مخطط ترحيل سكان غزة لم يعد محل شك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

شن الإعلامي عمرو أديب، هجوما حادا على قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد جرائمهم في قطاع غزة ضد المدنيين، مشيرًا إلى أن ما يحدث في قطاع غزة هو تطهير عرقي.

وقال أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الجمعة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي حذر من تصفية القضية الفلسطينية في كلمة له في حفل تخرج دفعات من الكليات العسكرية، مؤكدًا أن مخطط ترحيل سكان غزة لم يعد محل شك لدى أحد.

وأضاف مقدم الحكاية: أن مصر حذرت من هذا المخطط منذ اليوم الأول، لافتا إلى تصريح الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي نبه إلى مخاطر حول تصفية القضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن مقاتلات الاحتلال ألقت منشورات على مناطق واسعة من قطاع غزة، تطلب من المواطنين هناك التوجه جنوبا، ضمن مخطط يهدف للتطهير العرقي.