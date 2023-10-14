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رئيس الإنجيلية ينعي مؤسس دير القديس سمعان الخراز بجبل المقطم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:
نعت الطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، القمص سمعان إبراهيم موسى، مؤسس دير القديس سمعان الخراز بجبل المقطم، بعد رحلة حياة ملؤها المحبة والعطاء والخدمة الحقيقية.

وفقدت الكنيسة المصرية رمزًا وخادمًا مخلصًا، خدم الكنيسة والشعب بإيمان عميق. نشكر الله لأجل حياته وخدمته المخلصة.

وتقدم الدكتور القس أندريه زكي، بخالص العزاء للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وشعب كنيسة ودير القديس سمعان الخراز بالمقطم، وجميع محبيه.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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