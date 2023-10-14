عمرو أديب: العالم الغربي الداعم لإسرائيل يستشعر الحرج في ظل مأساة غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي حذر من تصفية القضية الفلسطينية في كلمة له في حفل تخرج دفعات من الكليات العسكرية، مشيرًا إلى أن الحديث عن تهجير الفلسطينيين أمر لن يحدث مُطلقا، متوقعًا دخول المساعدات المصرية والعربية إلى قطاع غزة في القريب العاجل.

وأضاف أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الجمعة، أن العالم الغربي الذي يدعم إسرائيل بقوة بدأ يستشعر الحرج في ظل المأساة التي تعيشها غزة.

وأشار مقدم الحكاية، إلى أن هذه الدول الغربية أصبحت ترى الجنون الإسرائيلي الذي لا يمكن أن يتقبله أحد، لافتًا إلى أن قوات الاحتلال تواصل عمليات تطهير عرقي مروع على قطاع غزة.

وأكد الإعلامي عمرو أديب، إلى أن جيش الاحتلال لن ينجح في القضاء التام على حماس، موضحًا أن الجيش الإسرائيلي استخدم أطنانًا من المتفجرات لاستهداف القطاع ما أسفر عن استشهاد ما يقرب من ألفي فلسطيني، مشيرًا إلى أن حركة حماس خلال هجومها المباغت والشرس على إسرائيل اعتمدت على ألف فرد فقط من عناصرها وأوقعت خسائر مماثلة في الجانب الإسرائيلي.