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أن تأتي متأخرًا خيرٌ من ألا تأتي.. أديب يطالب محمد صلاح بدعم فلسطين

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

طالب الإعلامي عمرو أديب، اللاعب الدولي محمد صلاح نجم نادي ومنتخب مصر بدعم القضية الفلسطينية، قائلا :"الناس منظرة منك الكثير في دعم القضية الفلسطينية، موهبتك ونجوميتك سوف تساعدك على تخطي القيود المفروضة لهذه المرحلة، وأن تأتي متأخرًا خيرٌ من ألا تأتي".

وقال أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الجمعة: "صلاح القدوة وفخر العرب، وهذا وقت الكلام، نحتاج موقف وكلمة من صلاح، وأن تأتي متأخرًا خيرٌ من ألا تأتي".

وأضاف مقدم "الحكاية": "يا صلاح انت نجم محبوب وموهوب ومحدش يقدر بعملك مشكلة، الآن أنت أمام اختيار، فخر العرب ننتظر منه موقف في أزمة فلسطين".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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