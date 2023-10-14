"رويترز: السعودية تعتزم تجميد خططها للتطبيع مع إسرائيل

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين مطلعين قولهما إن السعودية ستجمد خططها الهادفة إلى تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، مما يشير إلى سعيها لإعادة التفكير في أولويات سياستها الخارجية في ظل تصاعد الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.

ودفع الصراع السعودية أيضا إلى التواصل مع إيران، فقد تلقى ولي عهد السعودية محمد بن سلمان أول اتصال هاتفي من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في ظل محاولة الرياض درء تزايد العنف واتساع نطاقه بأنحاء المنطقة.

وقال المصدران لرويترز إنه سيكون هناك إرجاء للمحادثات -المدعومة من الولايات المتحدة- بشأن التطبيع مع إسرائيل، وهي خطوة رئيسية للرياض لتأمين ما تعدها الثمرة الحقيقية المرجوة من اتفاق للدفاع مع الولايات المتحدة في المقابل.

وذكر المصدر الأول أن المحادثات لا يمكن استئنافها الآن، وأن قضية التنازلات الإسرائيلية للفلسطينيين سيتعين أن تكون ضرورة أكبر عند استئناف المباحثات.

وأضاف المصدر أن واشنطن ضغطت على الرياض هذا الأسبوع لإدانة هجوم حماس، لكنه قال إن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان رفض ذلك. وأكد ذلك مصدر أميركي مطلع على الأمر.