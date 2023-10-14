شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا علّقت رحلاتها الجوية إلى بيروت حتى تاريخ 16 تشرين الأول

علّقت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا رحلاتها إلى بيروت حتى 16 تشرين الأول، "بسبب الوضع الحالي في الشرق الأوسط"، وفق ما أفاد متحدث باسمها وكالة فرانس برس.

وأكد المتحدث معلومات أوردها راكبان بعد تعذر صعودهما على متن رحلة للشركة من فرانكفورت إلى بيروت.