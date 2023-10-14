علّقت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا رحلاتها إلى بيروت حتى 16 تشرين الأول، "بسبب الوضع الحالي في الشرق الأوسط"، وفق ما أفاد متحدث باسمها وكالة فرانس برس.
وأكد المتحدث معلومات أوردها راكبان بعد تعذر صعودهما على متن رحلة للشركة من فرانكفورت إلى بيروت.
كانت هذه تفاصيل خبر شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا علّقت رحلاتها الجوية إلى بيروت حتى تاريخ 16 تشرين الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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