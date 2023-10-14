وزيرة خارجية النرويج: الوضع في غزة مأساوي ومن الضروري تقديم المساعدة للمدنيين

ذكرت وزيرة خارجية النرويج أنيكن هويتفلت، أنّ "الوضع في غزة مأساوي بالفعل ويزداد سوءا كل ساعة ومن الضروري تقديم المساعدة للمدنيين".
وشددت هويتفلت على أن فرض حصار كامل على القطاع يشمل الماء والكهرباء والغذاء "أمر غير مقبول"، مشيرة إلى أن على "إسرائيل السماح بدخول المساعدات الإنسانية وضمان وصولها للسكان المدنيين في غزة".
وأطلقت حماس في السابع من تشرين الأول عملية "طوفان الأقصى" التي توغّل خلالها مقاتلوها في مناطق إسرائيلية من البحر عبر زوارق، ومن البر عبر اختراق أجزاء من السياج الحدودي، ومن الجو عبر المظلات، بالتزامن مع إطلاق آلاف الصواريخ، ودخلوا مواقع عسكرية وتجمعات سكنية وقتلوا أشخاصا وأسروا آخرين، وذلك في ردّ منها على حصار تل أبيب وغزة وازدياد الاعتداءات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، فيما كثّفت ردًا على ذلك القوات الإسرائيلية بشكل مكثّف غاراتها الجوية.
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