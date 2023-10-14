مندوب روسيا بمجلس الأمن: التصعيد في غزّة مقلق والمنطقة على شفا حرب شاملة وأميركا تروّج الأكاذيب دعمًا لإسرائيل

أكّد المندوب الروسي في مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينزيا، أنّ "التصعيد في غزّة مقلق للغاية والمنطقة على شفا حرب شاملة وغير مسبوقة"، مشددًا على أنّ "أميركا تروّج الأكاذيب دعمًا لإسرائيل ضد الفلسطينيين دون إيجاد حل".

وشدد، في تصريح له من مجلس الأمن، على أنّ "القصف العشوائي للمناطق السكنية في غزة أمر غير مقبول"، موضحًا أنّ "قطع المياه والكهرباء عن غزة يعيد إلى الأذهان ذكرى حصار لينينغراد"، مشيرًا إلى أنّ "العقاب الجماعي لمواطني غزة وإجلاء أكثر من مليون مدني قد يؤديان إلى عواقب كارثية".