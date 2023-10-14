أكّد المندوب الروسي في مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينزيا، أنّ "التصعيد في غزّة مقلق للغاية والمنطقة على شفا حرب شاملة وغير مسبوقة"، مشددًا على أنّ "أميركا تروّج الأكاذيب دعمًا لإسرائيل ضد الفلسطينيين دون إيجاد حل".
وشدد، في تصريح له من مجلس الأمن، على أنّ "القصف العشوائي للمناطق السكنية في غزة أمر غير مقبول"، موضحًا أنّ "قطع المياه والكهرباء عن غزة يعيد إلى الأذهان ذكرى حصار لينينغراد"، مشيرًا إلى أنّ "العقاب الجماعي لمواطني غزة وإجلاء أكثر من مليون مدني قد يؤديان إلى عواقب كارثية".
كانت هذه تفاصيل خبر مندوب روسيا بمجلس الأمن: التصعيد في غزّة مقلق والمنطقة على شفا حرب شاملة وأميركا تروّج الأكاذيب دعمًا لإسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.