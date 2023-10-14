بلينكن يواصل جولته في الشرق الأوسط: قمنا بحضّ الإسرائيليين على تجنب إلحاق الأذى بالمدنيين الفلسطينيين

حضّ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الجانب الإسرائيلي على تجنب إلحاق الأذى بالمدنيين الفلسطينيين، في حين يواصل محادثاته لإنشاء "مناطق آمنة" داخل قطاع غزة.

ويقوم بلينكن بجولة تشمل ستّ دول عربية، بدأها بزيارة تضامن إلى تل أبيب.

وفي الدوحة حيث التقى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، قال بلينكن في مؤتمر صحافي: "لقد قمنا بحضّ الإسرائيليين على اللجوء إلى كل الاحتياطات الممكنة لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين".

وشدد على "أننا ندرك أن العديد من الأسر الفلسطينية في غزة تعاني بدون ارتكاب أي ذنب وأن مدنيين فلسطينيين فقدوا حياتهم".

لكنّه شدّد على أن "ما تفعله إسرائيل هو ضمن حقوقها بعد الهجمات غير المعقولة التي شنّتها حماس".

من جانبه، ذكر رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في المؤتمر الصحافي، أنّ "أولويات تحركات دولة قطر الدبلوماسية هي السعي للوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين وإطلاق سراح الأسرى والعمل للحدّ من اتساع رقعة العنف" في المنطقة.

وأطلقت حماس في السابع من تشرين الأول عملية "طوفان الأقصى" التي توغّل خلالها مقاتلوها في مناطق إسرائيلية من البحر عبر زوارق، ومن البر عبر اختراق أجزاء من السياج الحدودي، ومن الجو عبر المظلات، بالتزامن مع إطلاق آلاف الصواريخ، ودخلوا مواقع عسكرية وتجمعات سكنية وقتلوا أشخاصا وأسروا آخرين، وذلك في ردّ منها على حصار تل أبيب وغزة وازدياد الاعتداءات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، فيما كثّفت ردًا على ذلك القوات الإسرائيلية بشكل مكثّف غاراتها الجوية.