"حماس": القصف الإسرائيلي لمجموعة الإعلاميين في جنوب لبنان يعكس جوهر هذا العدو المجرم

تقدّم المكتب الإعلامي لحركة "حماس"، بـ "أحرّ التعازي من الإعلاميين في لبنان، ونقابة المصورين اللبنانيين، باستشهاد الصحافي عصام العبدالله إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي لمجموعة من الزملاء الإعلاميين الذين كانوان يتابعون مجريات الأمور جنوب لبنان".

ولفتت إلى "أننا نعتبر هذا الاستهداف يعكس جوهر هذا العدو المجرم الذي يسعى إلى اقتلاع عين الحقيقة وتشويه الصورة والحقيقة بهدف تبرير جرائمه في غزة وكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة والجنوب اللبناني. ونستنكر الصمت الدولي تجاه الجرائم المتكررة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحافيين والإعلاميين والتي أدت إلى استشهاد عدد من الزملاء الكرام خلال تأدية أعمالهم الصحفية في غزة والضفة الغربية وجنوب لبنان، ونعتبر هذا الاستهداف الممنهج هو تنصل مباشر من الاتفاقات الدولية التي توجب حماية الإعلاميين والصحفيين خلال الحرب والمعارك، وأهمها اتفاقية جنيف الثالثة، والملحق الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف".

وأكّدت الحركة أنّ "هذه الجريمة، وغيرها من الجرائم التي استهدفت الإعلاميين، تستدعي من كل العاملين في الجسم الإعلامي، الوقوف صفًا واحدًا في الدفاع عن الإعلام كقلعة للحرية، ودوره في فضح كل أشكال الجرائم لا سيما جرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني في فلسطين المحتلة. وإننا نؤكد وقوفنا الكامل مع كافة الزملاء الإعلاميين في غزة ولبنان وندعو الؤسسات الدولية والقانونية والحقوقية إلى ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي ومعاقبته على جرائمه المتتالية والمتواصلة بحق الصحفيين والمدنيين في فلسطين المحتلة".