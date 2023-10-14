صحافيون نظموا وقفة غضب وحزن في بيروت بعد استشهاد الصحافي عصام عبدالله

نظّم عدد من الصحافيين وقفة غضب وحزن أمام المتحف في بيروت، بعد استشهاد مصوّر وكالة "رويترز" الصحافي عصام عبدالله، إثر اعتداء إسرائيلي بصاروخ على منطقة علما الشعب عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

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