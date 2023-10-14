وجه رسالة للعالم قبل وفاته.. استشهاد الفنان الفلسطيني علي نسمان في قصف إسرائيلي على غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

استشهد الفنان الفلسطيني على نسمان، اليوم الجمعة، في قصف إسرائيلي على قطاع غزة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا وفيديو لاستشهاد الفنان الفلسطيني، الذي وافته المنية خلال الساعات الماضية في إحدى الغارات الإسرائيلية على مدينة غزة.

وقبل استشهاده، ظهر "نسمان" في فيديو قال خلاله: "الاحتلال مش قادر على الأبطال اللي بيخبطوا على وشهم، بس قادرين على المدنيين في غزة، الاحتلال مش قادر على اللي بيخبطهم على مناخيرهم، الدولة النووية اللي عاملة نفسها دولة".

وأضاف الفنان الراحل: "مش قادرين على الجنود الفلسطينيين، وهذا ما وعدنا به الله ورسوله، وانا بحكي معكم ممكن ينزل حجر بلوك عليا وتنتهي الرواية أو الرسالة وهو شرف عظيم، وفي النهاية شرف عظيم إن ربنا يصطفي منا الشهداء، شوفنا أطفال غزة بيلعبوا بيهم لعب، حياك الله يا شعب فلسطين، والله لو عملتوا إيه لا نخاف أو نهاب أحدًا غير الله".

https://www.facebook.com/watch/?v=1311373176152936&t=0

وقبل دقائق من استشهاده، وجه علي نسمان رسالة إلى متابعيه عبر حسابه بموقع "إكس"، قائلا: أصدقائي ثقة بالله ورحمته. اذا انقطعنا عنكم سنلتقي إما في القدس أو الجنة".

وولد علي نسمان في غزة في الـ 15 من إبريل عام 1985، وهو ناشط سياسي وكوميدي ومدون فلسطيني.

شارك "نسمان" في عدد من الأعمال الدرامية الفلسطينية، من بينها مسلسل الروح، ومسلسل بوابة السماء.

ونشط "نسمان" على مواقع التواصل الاجتماعي بصفته مدونًا فلسطينيًا، حيث نشط ضد الاحتلال الإسرائيلي واتفاقية أوسلو التي تقودها السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. وكان من أهم النشطاء البارزين خلال عملية طوفان الأقصى.