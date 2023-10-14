شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولون أوروبيون يزورون إسرائيل للإعراب عن التضامن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تدفق المزيد من وزراء خارجية الدول الأوروبية إلى إسرائيل للتعبير عن تضامنهم معها في مواجهة حركة حماس.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، خلال لقائها وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين: «اليوم كلنا إسرائيليون»، معربة عن تضامنها مع تل أبيب.

وجاء تأكيد بيربوك هذا خلال مباحثاتها مع الوزير الإسرائيلي في إطار زيارات تعريف وتضامن لقادة العالم الغربي تنظمها الخارجية الإسرائيلية.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي قد زار نتيفوت برفقة بيربوك التي أطلعها على مركز العمليات وموقع قتل فيه ثلاثة من أفراد عائلة واحدة، حيث ذرفت بيربوك الدموع.

وقالت الحكومة الكندية إن وزيرة الخارجية ميلاني جولي، توجهت إلى إسرائيل، أمس الجمعة، لتأكيد الدعم ومناقشة المساعدات الإنسانية وغيرها من القضايا.

وقال مكتب وزيرة الخارجية في بيان إن ميلاني، ستزور أيضاً اليونان والأردن في إطار جولتها.

وتوجهت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا إلى إسرائيل الجمعة.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إن فون دير لاين، وميتسولا، ستعربان خلال الزيارة عن تضامنهما مع «ضحايا هجمات «حماس»» وستلتقيان قيادات إسرائيلية. وأعرب بعض المسؤولين الأوروبيين عن مخاوفهم بشأن الحصار الإسرائيلي الجديد على غزة. لكنّ فون دير لاين وميتسولا، كانتا واضحتين في دعمهما لإسرائيل، واتهمتا حماس بارتكاب بقتل مدنيين أبرياء. (وكالات)