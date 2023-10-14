شكرا لقرائتكم خبر عن النني يصدر بيان توضيحي لناديه الجديد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أصدر الدولي المصري محمد النني، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي، بيانًا رسميًا بشأن ناديه الجديد، الذي أعلن تأسيسه منذ أيام قليلة.

ونشر محمد النني فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق عليه قائلًا: «في نادي النني لكرة القدم، نحن في مهمة لإعادة تعريف التميز في كرة القدم، نادينا لا يقتصر فقط على ممارسة اللعبة؛ يتعلق الأمر بتشكيل مستقبلك، نحن نخلق بيئة حيث يمكن للمواهب الشابة مثلك أن تزدهر وتتعلم وتحقق الأفضل».

محمد النني: سنسعى جاهدين لتحقيق النصر

وتابع النني: «معًا، نسعى جاهدين لتحقيق النصر، سواء على أرض الملعب أو في الحياة، إذا كنت شغوفًا بكرة القدم وتريد أن تكون جزءًا من نادٍ مخصص لنموك».

وأختتم محمد النني بيانه: «نادي النني هو المكان المناسب لك، انضم إلينا، ودعنا نبدأ هذه الرحلة نحو مستقبل كرة قدم أكثر إشراقًا وإثارة معًا».

النني يعلن تأسيس ناديه

وأعلن محمد النني، تأسيس ناديه في إنجلترا، لرعاية واكتشاف المواهب الصغيرة قبل أيام.

ويتواجد محمد النني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي في مسعكر منتخب مصر الحالي، بمدينة العين الإماراتية، استعدادًا لمواجهة الجزائر وديًا في ثاني الوديات خلال فترة التوقف الدولي الجارية.