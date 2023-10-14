شكرا لقرائتكم خبر عن بثنائيته في شباك سلوفاكيا.. كريستيانو رونالدو يواصل تحطيم الأرقام القياسية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - واصل الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي التألق مع منتخب بلاده بعد أن دك شباك المنتخب السلوفاكي بهدفين في الفوز الذي حققه زملاءه بنتيجة 3-2 في تصفيات أمم أوروبا.

كريستيانو رونالدو يواصل تحطيم الأرقام القياسية

ونجح المنتخب البرتغالي في الوصول رسميًا لنهائيات اليورو بعد أن ضمنوا أحتلال صدارة المجموعة العاشرة.

وبات الدون بفوزه اليوم مع البرتغال على سلوفاكيا في أن يصبح ثاني أكثر لاعب تحقيقًا للانتصارات الدولية في التاريخ متخطيًا رقم الاسباني ايكر كاسياس.

وواصل الدون تسجيل الأهداف ليصل إلى الرقم 73 وذلك عقب تخطيه عمر الـ30 وهو ما يجعله يتفوق على أي لاعب آخر.

وعلى المستوى الدولي وصل الدون للمواجهة رقم 201 بمقيص المنتخب البرتغالي تمكن خلالهم من تسجيل 125 هدفًا.